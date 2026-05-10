تفاصيل جديدة في واقعة وفاة محامي شاب بالإسماعيلية

كشفت مصادر مقربة، عن تعرض المحامي الراحل بمحافظة الإسماعيلية، الذي عثر على جثته داخل مكتبه قبل أيام بالمحطة الجديدة ويدعي “محمد أحمد القاضي”، مؤخرا لأزمة نفسية حادة بسبب خلافات أسرية عقب انفصاله عن زوجته، ومنعه من رؤية بناته، وهو ما تسبب له في حالة من الحزن الشديد والضغوط النفسية المستمرة.

وأكدت التحقيقات الأولية والتقارير الطبية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فيما رجحت المصادر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

كانت واقعة العثور على جثمان المحامي داخل مكتبه قد أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين زملائه وأهالي الإسماعيلية، وسط مطالب بتحري الدقة وعدم تداول شائعات تمس الحياة الشخصية للراحل أو أسرته.