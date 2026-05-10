شهباز شريف يدين هجوم «بانو» الإرهابي ويؤكد: الإرهاب لن يثني باكستان عن مواصلة جهود الأمن والاستقرار

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم /الأحد/ـ، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة في مدينة "بانو" وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم "خيبر بختونخوا" محمد سهيل أفريدي.

وأكد شهباز شريف - حسبما نقل راديو باكستان الإنجليزية - مجددا التزام الحكومة الفيدرالية بالعمل مع حكومات الأقاليم للقضاء على آفة الإرهاب، معربا عن حزنه العميق وأسفه الشديد لفقدان أرواح بريئة في هذا الحادث الذي وصفه بـ"الإرهابي".

وتقدم رئيس الوزراء بالتعازي لأهالي الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشاد شهباز شريف وسهيل أفريدي بجهود القوات المسلحة الباكستانية وقوات الأمن والشرطة في مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 15 فردا من قوات الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح، وذلك في هجوم انتحاري وقع بمدينة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب البلاد.

وقد قام انتحاري ومجموعة من المسلحين بتفجير سيارة مفخخة قرب أحد مراكز الشرطة في مدينة "بانو" الليلة الماضية.. وأفادت غرفة عمليات شرطة "بانو" بأن مجموعة من المسلحين قامت بإطلاق النار على قوات الشرطة من اتجاهات مختلفة عقب تفجير سيارة محملة بمواد متفجرة.

وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمالية تجدد القتال على طول الحدود الباكستانية- الأفغانية بعد اشتباكات عنيفة شهدها شهر فبراير الماضي، تخللتها غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.