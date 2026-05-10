خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد

كشفت وكالة “فارس” الإيرانية، الأحد، أن قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية “مقر خاتم الأنبياء”، علي عبد اللهي، عقد لقاءً مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حيث تلقى منه توجيهات جديدة تقضي بمواصلة العمليات العسكرية والتعامل بحزم مع ما وصفهم بـ”الخصوم”.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن عبد اللهي قدم خلال اللقاء إحاطة حول مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، فيما لم تكشف الوكالة الإيرانية عن توقيت انعقاد الاجتماع.

ونقلت “فارس” عن عبد الله تأكيده أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي تحرك من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، مشدداً على أن “أي خطأ من قبل العدو سيقابل برد سريع وحاسم من إيران”.