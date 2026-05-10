سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP

أكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محمد عامر، أن التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات بالهيئة، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت 12.5%، وأن أعلى تذكرة في قطارات الـ VIP المتجهة إلى أسوان ارتفعت بنحو 50 جنيها فقط.

وتدخل رئيس اللجنة وحيد قرقر، مطالبا رئيس الهيئة بتفسير واضح لتكلفة التشغيل علي الهيئة مقابل سعرها للجمهور، قائلا: " نحتاج للتأكيد علي أن الهيئة لا تزال خدمية، وأن سعر النقل في مصر عبر السكة الحديد مدعوم".

التحريك الأخير للأسعار بعيدا عن المواطن البسيط

وأوضح عامر، أن التحريك الأخير للأسعار كان بعيدا تماما عن المواطن البسيط، الذي لم تطوله أي زيادات، بل كانت في بعض الخدمات الفاخرة مثل قطارات "تالجو"، والتي يتم تشغيلها وفق نموذج مختلف عن خدمة المواطن العادي، وتصب العوائد من هذه الفئات لدعم الخدمة الأساسية للجميع وفي القلب منها المواطن البسيط.

تكلفة التشغيل تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه للتذكرة الواحدة

ولفت عامر، إلي أن تكلفة التشغيل في بعض الخطوط مثل أسوان تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه للتذكرة الواحدة، ما يجعل تغطية التكلفة من سعر التذكرة أمرا غير ممكن، مشيرا إلى أن بعض الخطوط غير الاقتصادية تتسبب في خسائر تتجاوز 7 مليارات جنيه، والدولة توجه دعما قدره 5.5 مليار جنيه لكنه ثابت منذ 2019 حتي الآن، في حين أن هذا المبلغ حسابيا من المفترض أن يصل إلي 26 مليار جنيه، مقابل دعم هذه الخطوط مثل القباري – رأس مطروح والمسافات القصيرة لشمال ووسط الدلتا، قائلا : التذكرة لا تزال بـ6 جنيهات دون أي تغيير في السعر، يعني حضرتك تركب من القاهرة إلي منوف بـ15 جنيها مثلا في حين أنك تركب بعدها توك توك بـ20 جنيها لتصل إلي المنزل".

ونوه رئيس الهيئة، إلي أن الـ5 ونصف مليار تتوزع في إطار دعم اشتراكات الطلاب والعاملين بالدولة، موضحا أن الهيئة لا تحصل فعليا على كامل الدعم السنوي بسبب التزامات أخرى، حيث يتم خصم شهري يقدر بنحو 300 مليون جنيه مقابل أعباء القروض، وهذا يكبدها الخسائر.