قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق حجز تذاكر القطار في عيد الأضحى.. رابط مباشر
وزير الاستثمار: تنسيق بين بورصتي مصر وبيلاروسيا لتطوير تجارة السلع
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 10مايو
من مزرعة الزيتون إلى قفص الاتهام.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار في المخدرات بأبوزنيمة
إزاى تحول عربيتك للغاز الطبيعي… الخطوات والأوراق والأماكن
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محمد عامر، أن التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات بالهيئة، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت 12.5%، وأن أعلى تذكرة في قطارات الـ VIP المتجهة إلى أسوان ارتفعت بنحو 50 جنيها فقط.

وتدخل رئيس اللجنة وحيد قرقر، مطالبا رئيس الهيئة بتفسير واضح لتكلفة التشغيل علي الهيئة مقابل سعرها للجمهور، قائلا: " نحتاج للتأكيد علي أن الهيئة لا تزال خدمية، وأن سعر النقل في مصر عبر السكة الحديد مدعوم".

التحريك الأخير للأسعار  بعيدا عن المواطن البسيط

وأوضح عامر، أن التحريك الأخير للأسعار كان بعيدا تماما عن المواطن البسيط، الذي لم تطوله أي زيادات، بل كانت في بعض الخدمات الفاخرة مثل قطارات "تالجو"، والتي يتم تشغيلها وفق نموذج مختلف عن خدمة المواطن العادي، وتصب العوائد من هذه الفئات لدعم الخدمة الأساسية للجميع وفي القلب منها المواطن البسيط.

تكلفة التشغيل تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه للتذكرة الواحدة
ولفت عامر، إلي أن تكلفة التشغيل في بعض الخطوط مثل أسوان تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه للتذكرة الواحدة، ما يجعل تغطية التكلفة من سعر التذكرة أمرا غير ممكن، مشيرا إلى أن بعض الخطوط غير الاقتصادية تتسبب في خسائر تتجاوز 7 مليارات جنيه، والدولة توجه دعما قدره 5.5 مليار جنيه لكنه ثابت منذ 2019 حتي الآن، في حين أن هذا المبلغ حسابيا من المفترض أن يصل إلي 26 مليار جنيه، مقابل دعم هذه الخطوط مثل القباري – رأس مطروح والمسافات القصيرة لشمال ووسط الدلتا، قائلا : التذكرة لا تزال بـ6 جنيهات دون أي تغيير في السعر، يعني حضرتك تركب من القاهرة إلي منوف بـ15 جنيها مثلا في حين أنك تركب بعدها توك توك بـ20 جنيها لتصل إلي المنزل".

ونوه رئيس الهيئة، إلي أن الـ5 ونصف مليار تتوزع في إطار دعم اشتراكات الطلاب والعاملين بالدولة، موضحا أن الهيئة لا تحصل فعليا على كامل الدعم السنوي بسبب التزامات أخرى، حيث يتم خصم شهري يقدر بنحو 300 مليون جنيه مقابل أعباء القروض، وهذا يكبدها الخسائر.

محمد عامر أسعار التذاكر سكك حديد مصر لجنة النقل مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد