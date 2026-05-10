اقتصاد

الغاز الطبيعي في بيتك .. خطوات التوصيل والخطوات المطلوبة والتكلفة المتوقعة

أمل مجدى

يعد الغاز الطبيعي من أهم خدمات البنية التحتية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والاعتماد على مصادر طاقة آمنة ونظيفة. 

ويُعد توصيل الغاز للمنازل خطوة رئيسية ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان.

خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

في حال كان العقار يعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، وتقدم أحد السكان الجدد بطلب التوصيل، تكون إجراءات توصيل الغاز الطبيعي على النحو التالي:

  1. تقديم طلب رسمي من العميل داخل صالة استقبال العملاء بمقر شركة الغاز التابع لها.
  2. إجراء معاينة فنية من خلال قسم خدمة العملاء بالشركة لتحديد الأعمال المطلوبة.
  3. تحديد رقم كود العميل في حالة وجود وصلة خارجية سابقة تخدم العقار.
  4. إبرام العقد مع شركة الغاز بعد تقديم المستندات وسداد الرسوم الخاصة بالخدمة، وتشمل:
  • تأمين العداد
  • تأمين استهلاك
  • مقابل التحويل

5. بعد التعاقد، تُنفذ الشركة أعمال التركيبات الداخلية، عقب سداد مقايسة التركيبات.

6. يتم عمل تحويلات للأجهزة المنزلية لتعمل بالغاز الطبيعي، بعد سداد كامل المستحقات.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في حالة عدم وجود وصلة خارجية

في بعض الحالات، لا تتوفر وصلة غاز خارجية جاهزة تصل إلى العقار، وهنا تختلف خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتشمل:

  • الحصول على خطاب من الحي يفيد بعدم وجود مخالفات إنشائية في العقار أو الوحدة.
  • التعاقد الرسمي مع شركة الغاز، بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد:
  • تأمين العداد
  • تأمين الاستهلاك
  • مقابل التحويل
  • تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية للعقار بالكامل، بعد سداد قيمة مقايسة الأعمال.
  • إجراء تحويلات الأجهزة لتعمل بالغاز، بعد سداد المبالغ المستحقة.

وهذا الإجراء يُطبق في العقارات التي لم تصل إليها الشبكة بعد، ويشمل مرحلة التوصيل الخارجي والداخلي كاملة ضمن منظومة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل 

لضمان سرعة إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل  يجب توفير المستندات التالية عند التقديم:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل.
  • إيصال كهرباء حديث باسم العميل أو صاحب العقار.
  • عقد ملكية أو عقد إيجار للوحدة.
  • في حالة عدم وجود وصلة خارجية: خطاب من الحي يفيد بعدم وجود مخالفات.

الجهات المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 

 

تتم عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال الشركات التابعة لوزارة البترول، وأبرزها:

  • شركة بتروتريد
  • شركة تاون جاس
  • شركة ناتجاس
  • شركة غاز مصر

ويُحدد نطاق عمل كل شركة بناءً على المنطقة الجغرافية التابع لها العميل.

سعر التعاقد على الغاز المنزلي

تكلفة التعاقد لكل عميل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة نظام المشروع تبلغ نحو 5969 جنيهًا، ويتم تقسيطها على 7 سنوات، بواقع 68 جنيهًا شهريا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز.

