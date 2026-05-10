إزاى تحول عربيتك للغاز الطبيعي… الخطوات والأوراق والأماكن

يبحث المواطنون عن كيفية تحويل السيارة للغاز الطبيعي خاصة بعد غلاء أسعار البنزين، وهو حل بديل اقتصادي لتخفيف الأعباء المالية لأصحاب السيارات حالياً، وقد شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيرة على تلك الفكرة ، ولجأ بعض المواطنين لاتخاذ قرار التحويل.

تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بفحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز

استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل

تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات

ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان

تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي

كشفت الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي “غازتك” عبر موقعها الرسمي عن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز، والتي تختلف باختلاف نوع السيارة ونظام التشغيل. وتأتي الأسعار المعلنة كما يلي:

-السيارات التي تعمل بنظام الكربراتير: تبلغ تكلفة التحويل 11,540 جنيه

-السيارات التي تعمل بالحقن الإلكتروني: تبلغ التكلفة 12,850 جنيه

-السيارات المزودة بنظام الحقن المتزامن: تصل تكلفة التحويل إلى 15,290 جنيها

وتختلف التكاليف كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات المستخدمة في السيارة.

الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للغاز الطبيعي

تمثلت الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي في التالي:

-صورتان من رخصة السيارة.

-صورتان من بطاقة الرقم القومي.

-إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل مالك السيارة.

-ضامن من الدرجة الأولى مع بطاقته.

مميزات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

-انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من 50 % مقارنة بالوقود السائل

-زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (حوالى 120 أوكتان ).

-قليل نسبة الضوضاء والاهتزازات

-انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات

-احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل

-منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة

-توفير مبالغ ضخمة من مخصصات الدعم الذي توجهه الدولة للمواد البترولية السائلة

تحويل السيارة للغاز الطبيعي بالتقسيط

يمكن للعميل تقسيط تكلفة التحويل من خلال شركتي غازتك وكارجاس بعدة طرق:

- الدفع نقدًا: يمكن دفع المبلغ كاملاً.

- تقسيط بدون فوائد: يمكن تقسيط المبلغ على مدار عام مع الإعفاء من المصاريف الإدارية.

- تقسيط على 18 شهرًا: بدون فوائد وإعفاء من المصاريف الإدارية.

- تقسيط على سنتين: أيضًا بدون فوائد.