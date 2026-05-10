تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية استقبال 15 سفينة ومغادرة 10 سفن، فيما بلغ إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الميناء 8 سفن حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنه من السفن المتواجدة على الأرصفة سفينة الحاويات العملاقة (MAERSK ENSHI) والتي ترفع علم سنغافورة وتراكت على أرصفة محطة حاويات تحيا مصر 1 ويبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48.2 متر وغاطسها 15.9 متر.

وأضافت أن استقبال السفينة يعكس الجاهزية العالية لمحطات الميناء وحرفية أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وتابعت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و250 طنا شملت 5750 طن يوريا و14 ألفا و500 طن علف وألف طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70 ألفا و574 طنا شملت 14 ألفا و847 طن قمح، و2410 أطنان ذرة، و15 ألفا و900 طن سلاج و2200 طن كسب عباد، و7234 طن حديد، و2616 طن خشب زان، و13 ألفا و314 طن خردة، و6720 طن أبلاكاش، و540 طن بضائع متنوعة و1500 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 4793 طنا.

وأفادت بأن حركة الصادر من الحاويات بلغت 811 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 618 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4747 حاوية مكافئة.

وأكدت الهيئة أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170 ألفا و114 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 55 ألفا و570 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1210 أطنان قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5254 حركة.