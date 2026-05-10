إغلاق هرمز يرفع إيرادات قناة بنما بنسبة وصلت إلى 15%

كشف المدير المالي لقناة بنما أن عدد العبور اليومي بنسبة من القناة وصلت إلى 20% منذ اندلاع الحرب الإيرانية أواخر فبراير.

وذكر فيال في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن إيرادات قناة بنما أرتفعت بنسبة وصلت إلى 15% نتيجة الاضطرابات التي أصابت التجارة العالمية بسبب الحرب مع إيران وإضطرابات الملاحة في مضيق هرمز .

وأضاف :“مبيعاتنا ارتفعت بالتأكيد. قبل الحرب كنا نسجل 34 عملية عبور يومياً. الآن نتحرك بمتوسط 38 عبوراً يومياً، وهناك أيام وصلنا فيها إلى 40 و41 عبوراً”.

وتابع : القناة واجهت أيضاً ارتفاعاً في بعض التكاليف، بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، لكن زيادة الحركة وارتفاع رسوم المزادات يعنيان أن نمو الإيرادات سيكون على الأرجح بين 10 و15%، لكننا سنرى إلى متى سيستمر ذلك”.

وكانت قناة بنما قد سجلت أرباحاً صافية بلغت 4.1 مليارات دولار على إيرادات قدرها 5.71 مليارات دولار خلال السنة المالية الممتدة من أكتوبر 2024 حتى سبتمبر 2025.

أما التوقعات الحالية للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2026 فتشير إلى إيرادات تبلغ 5.8 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب بسبب الحرب، وبأثر أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.