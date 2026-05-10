الجيش الإيراني: الدول الداعمة لأمريكا ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، أن طهران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث بنك أهدافها الاستراتيجية، محذراً الدول التي تشارك في العقوبات الأميركية ضد إيران من أنها قد تواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة.

وقال أكرمي نيا إن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت قدرتها على الصمود وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية خلال المواجهات الأخيرة، مضيفاً أن “العدو اضطر في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بعدما فشل في كسر صمود إيران”.

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار العمل على تطوير القدرات القتالية ورفع الجاهزية العسكرية في مختلف القطاعات.

وفي ما يتعلق بالعمليات الجوية، كشف المتحدث أن سلاح الجو الإيراني نفذ طلعات عسكرية منذ بداية الحرب، موضحاً أن مقاتلات إيرانية وصلت إلى قواعد أميركية في الكويت وقطر وأربيل، قبل أن تعود بسلام بعد تنفيذ مهامها.

وعلى الصعيد البحري، اعتبر أكرمي نيا أن الحديث عن فرض حصار على إيران يندرج ضمن “حرب دعائية” تهدف إلى التشكيك بقدرة طهران على إدارة مضيق هرمز، مؤكداً أن حركة التجارة البحرية الإيرانية مستمرة بشكل طبيعي، وأن عدد السفن المحتجزة محدود وفق ما أوردته مؤسسات دولية.

كما أشار إلى أن القوات الإيرانية نجحت في منع سفن تابعة لإسرائيل من التحرك والنشاط في المنطقة، إضافة إلى احتجاز بعضها، بحسب تعبيره.

وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الضغوط الخارجية لم تنجح في إضعاف النظام الإيراني أو إحداث خلل سياسي داخلي، بل ساهمت ـ وفق قوله ـ في تعزيز التماسك والوحدة الداخلية في مواجهة التحديات.