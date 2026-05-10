قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: الدول الداعمة لأمريكا ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، أن طهران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث بنك أهدافها الاستراتيجية، محذراً الدول التي تشارك في العقوبات الأميركية ضد إيران من أنها قد تواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة.

وقال أكرمي نيا إن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت قدرتها على الصمود وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية خلال المواجهات الأخيرة، مضيفاً أن “العدو اضطر في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بعدما فشل في كسر صمود إيران”.

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار العمل على تطوير القدرات القتالية ورفع الجاهزية العسكرية في مختلف القطاعات.

وفي ما يتعلق بالعمليات الجوية، كشف المتحدث أن سلاح الجو الإيراني نفذ طلعات عسكرية منذ بداية الحرب، موضحاً أن مقاتلات إيرانية وصلت إلى قواعد أميركية في الكويت وقطر وأربيل، قبل أن تعود بسلام بعد تنفيذ مهامها.

وعلى الصعيد البحري، اعتبر أكرمي نيا أن الحديث عن فرض حصار على إيران يندرج ضمن “حرب دعائية” تهدف إلى التشكيك بقدرة طهران على إدارة مضيق هرمز، مؤكداً أن حركة التجارة البحرية الإيرانية مستمرة بشكل طبيعي، وأن عدد السفن المحتجزة محدود وفق ما أوردته مؤسسات دولية.

كما أشار إلى أن القوات الإيرانية نجحت في منع سفن تابعة لإسرائيل من التحرك والنشاط في المنطقة، إضافة إلى احتجاز بعضها، بحسب تعبيره.

وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الضغوط الخارجية لم تنجح في إضعاف النظام الإيراني أو إحداث خلل سياسي داخلي، بل ساهمت ـ وفق قوله ـ في تعزيز التماسك والوحدة الداخلية في مواجهة التحديات.

الجيش الإيراني طهران العقوبات الأميركية ضد إيران مضيق هرمز القوات المسلحة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

توم براك

المبعوث الأمريكي توم براك: سوريا دخلت مرحلة انتقالية تاريخية جديدة

أمن الخليج

أستاذ علوم سياسية: أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي المصري

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد