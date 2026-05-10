وكيل شيرزاد تيميروف يحدد مليون دولار لانتقاله إلى الأهلي

كشف وكيل أعمال المهاجم الدولي الأوزبكي شيرزاد تيميروف، لاعب نادي أربيل العراقى، عن وجود مفاوضات واهتمام من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن طلباته المالية تصل إلى مليون دولار لإتمام الصفقة.



وأوضح وكيل اللاعب أن تحديد هذا المبلغ يأتي في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها تيميروف، إلى جانب كونه أحد العناصر الدولية البارزة مع منتخب أوزبكستان، والمرشح للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يزيد من قيمته التسويقية والفنية خلال الفترة الحالية.



وأشار وكيل المهاجم الأوزبكي إلى أن اللاعب يقدم مستويات مميزة في الدوري العراقي هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 27 هدفا خلال 31 مباراة، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، مؤكدا أن تيميروف يسعى لخوض تجربة احترافية جديدة مع ناد كبير بحجم الأهلي.



ويأتي اهتمام الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي بعناصر قوية، استعدادا للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم المقبل.

موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعداداً لمواجهة المصري



يصل ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد رحلة سريعة إلى الدنمارك اضطر خلالها لمغادرة مصر بسبب ظروف أسرية.

وكان توروب قد سافر عقب مواجهة الأهلي أمام إنبي مباشرة، من أجل حضور عزاء والد زوجته، على أن يعود سريعًا لاستكمال مهامه الفنية مع الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الدنماركي تدريبات الأهلي غدًا الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم 20 مايو الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، في ظل أهمية المباراة ضمن ختام مشوار الدوري هذا الموسم.



