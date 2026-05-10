الأعلى للشئون الإسلامية: إدخال السرور على الأسر رسالة إنسانية مهمة

شارك الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف في الاحتفالية الخيرية التي نظمها النائب أمين مسعود - عضو مجلس النواب؛ لتجهيز عدد من العرائس من الأسر الأولى بالرعاية في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء عمر الشافعي - نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والأستاذ وليد حسانين - رئيس حي الشرابية، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، وعددًا من أعضاء مجلس النواب وسط مشاركة مجتمعية واسعة جسدت روح التضامن والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

خدمة الناس وتخفيف الأعباء

ونقل الأستاذ الدكتور أحمد نبوي خلال كلمته تحيات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وتقديره لهذه المبادرات الإنسانية التي تجسد المعاني النبيلة للتراحم والتضامن المجتمعي، مؤكدًا أن خدمة الناس وتخفيف الأعباء عنهم من أعظم صور العمل الإنساني التي دعا إليها الدين الحنيف، وأن المجتمع المصري سيظل نموذجًا متفردًا في التكاتف ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن إدخال السرور على الأسر المستحقة، وبث الأمل في نفوس الشباب والفتيات المقبلين على الحياة الزوجية، يمثل رسالة إنسانية ومجتمعية مهمة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ قيم المودة والرحمة، مشيدًا بحالة التلاحم الوطني التي ظهرت في تنظيم هذه الاحتفالية.

واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أعقبتها فقرات إنشادية لفرقة "الحضرة" التي قدمت باقة من الابتهالات والمدائح الروحانية في أجواء اتسمت بالبهجة وروح التراحم.

واختُتمت الاحتفالية بتسليم مستلزمات تجهيز العرائس، وسط فرحة كبيرة من الأسر المستفيدة، وإشادة واسعة بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، ومؤسسات العمل المجتمعي في دعم جهود الحماية الاجتماعية، وتعزيز قيم التكافل بين أبناء الوطن.