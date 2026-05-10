«الثورة لم تنته بعد».. تفاصيل عودة La Casa de Papel بموسم جديد

أعلنت منصة Netflix عن عودة مسلسل La Casa de Papel بموسم جديد، في خطوة أثارت حماس جمهور العمل الذي حقق نجاحًا عالميًا واسعًا على مدار مواسمه السابقة.

طرح جزء جديد من مسلسل La casa de Papel

وزادت المنصة من حالة التشويق بعد نشر رسالة ترويجية قالت فيها: «الثورة لم تنتهِ بعد.. عالم La Casa de Papel مستمر»، ما فتح باب التكهنات بين الجمهور بشأن طبيعة الأحداث الجديدة وإمكانية عودة بعض الشخصيات الشهيرة.

وتفاعل عدد كبير من محبي المسلسل مع الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي حققها العمل منذ انطلاقه وتحوله إلى واحد من أنجح الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية على المنصة, ولم تكشف Netflix حتى الآن عن تفاصيل القصة أو موعد عرض الموسم الجديد.

مسلسل La casa de Papel

شهدت أحداث مسلسل La casa de Papel الجزء الخامس، أحداثًا عدة تعقد معها الوضع داخل البنك الذي تحاصر داخله العصابة، بينما تم القبض على «البروفيسور من قبل المحققة «أليسيا» التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه.

كان المقصود من المسلسل في البداية أن يكون سلسلة محدودة يتم سردها في جزأين، وتمت إذاعة المسلسل المكون من 15 حلقة للمرة الأولى على الشبكة الإسبانية «Antena 3» من 2 مايو 2017 حتى 23 نوفمبر 2017، وعلى الرغم من أنه بدأ بشكل جيد، فإنه فشل في الحصول على نسبة مشاهدة.

وحصلت شبكة «Netflix» على حقوق البث العالمية للمسلسل أواخر عام 2017، وأعادت تقطيع المسلسل إلى 22 حلقة أقصر وأطلقتها في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الحلقة الأولى في 20 ديسمبر 2017، يليه الجزء الثاني في 6 أبريل 2018، وأصبح في ذلك الوقت واحدًا من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة في العالم.

وقامت المنصة الإلكترونية الأشهر بتجديد المسلسل بميزانية متزايدة بشكل كبير لإجمالي 16 حلقة جديدة، وتم إصدار الجزء الثالث المكون من 8 حلقات، في 19 يوليو 2019، بينما تم إصدار الجزء الرابع المكون أيضًا من عدة حلقات، في 3 أبريل 2020.