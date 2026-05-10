هولندا تبدي رغبتها في إعادة إعمار سوريا وتشجيع اللاجئين على العودة

أظهرت الحكومة الهولندية رغبة كبيرة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا في الوقت الذي تشجع فيه اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم بعد سنوات اللجوء الطويلة.

وقد نظم وزير اللجوء والهجرة الهولندي بارت فان دن برينك على هامش " المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة"، اجتماعًا في نيويورك مع السفير السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي.

وحضر الاجتماع إلى جانب سوريا ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا والأردن وعدد من الدول الأوروبية حيث جرى بحث ملفات العودة وإعادة الإعمار في سوريا.

ووصف الوزير الهولندي اللقاء بأنه “فريد من نوعه”، مؤكدًا أن هذا النوع من الاجتماعات لم يحدث من قبل بهذا الشكل.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن الوزير الهولندي حديثه عن وجود رغبة متبادلة بين الدول الأوروبية والحكومة السورية من أجل تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من أجل المشاركة في إعادة إعمار بلادهم.