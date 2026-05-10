اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في قطر الآن

سعر الجنيه الذهب في قطر
سعر الجنيه الذهب في قطر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم الأحد 10 مايو 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد  عيار 24 يسجل:

551.75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر  اليوم الأحد عيار 22 وصلت:

505.75 ريال قطري. 

أسعار الذهب في قطر  اليوم الأحد عيار 21 وصلت:

482.75 ريال قطري.  

أسعار الذهب في قطر  الأحد عيار 18 سجلت:

414 ريالا قطريا.

اسعار الذهب الان

سعر أوقية الذهب في قطر اليوم 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 17,164.25  ريال قطرى.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الأحد سجل نحو3863 ريالا قطرىا.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4715 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

