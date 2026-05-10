قبل ما تربط فلوسك.. مقارنة بين الشهادات الثابتة والمتغيرة

في ظل سعى المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، يبرز التساؤل الدائم حول الأفضلية بين الشهادات ذات العائد الثابت التي تضمن استقراراً شهرياً، وبين الشهادات ذات العائد المتغير التي تتحرك صعوداً وهبوطاً مع قرارات البنك المركزي والتي بناءً عليها يتم تغيير أسعار الفائدة في شهادات الإدخار.

ومع اشتداد المنافسة بين البنوك في طرح شهادات الادخار، يشهد السوق المصرفي حالياً موجة من الشهادات ذات العائد المرتفع بعضها ذات عائد ثابت والآخر متغير.



أولاً: الشهادات ذات العائد الثابت

تعتبر هذه الشهادات الملاذ الآمن لمن يبحث عن "راتب شهري" قالت ومستقر ولا يتأثر بأي تقلبات اقتصادية ولا يتأثر بتغيير البنك المركزي لسعر الفائدة، وأشهر هذه الشهادات:



1. الشهادة البلاتينية (البنك الأهلي المصري):



وتعد هذه الشهادة الأكثر انتشاراً، وتأتي بمدة 3 سنوات. وتمنح الشهادة عائداً سنوياً ثابتاً يبلغ حالياً 19%، ويصرف العائد شهرياً.

الحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح للعميل إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمانية.



2. شهادة "القمة" (بنك مصر):

وهي المنافس المباشر للبلاتينية، وتصدر بمدة 3 سنوات أيضاً وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتقدم الشهادة عائداً ثابتاً طوال فترة السنت المحددة بنسبة 19% سنوياً،

ويتم صرف العائد بصفة دورية كل شهر، مع ميزة استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار.



ثانياً: الشهادات ذات العائد المتغير

وتختلف هذه الشهادات جوهرياً عن النوع الأول، فهي "شهادات مرنة" يرتبط سعر فائدتها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري (تتبع سعر الكوريدور)، فإذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة تزيد أرباحك تلقائياً، والعكس صحيح.



1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (البنك الأهلي):



وتأتي بمدة 3 سنوات وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

سعر الفائدة الحالي عليها هو 19,25%، ولكنه "متغير"؛ أي أنه يرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

ميزتها الكبرى هي الصرف الربع سنوي (كل 3 شهور)، مما يوفر سيولة دورية جيدة تتناسب مع حركة الأسعار في السوق.



2. شهادة "يوماتي" ذات أعلى عائد متغير يصرف يومياً (بنك مصر):



ويقدم بنك مصر هذه الشهادة بمدة 3 سنوات وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع )

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب)

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدني لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف يومياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

3. شهادات الادخار المتغيرة من البنك التجاري الدولي (عائد شهري)

سعر العائد: يصل إلى 19.50% سنويًا (عائد متغير).

دورية الصرف: شهري.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

وتعطي هذه الشهادة عائد مرتفع مرتبط بتغيرات أسعار الفائدة، ما يمنح فرصة للاستفادة من أي ارتفاع مستقبلي.



ويجدر بالذكر أن جميع هذه الشهادات، سواء الثابتة أو المتغيرة، توفر ميزة كبرى وهي إمكانية متابعة العائد وصرفه عبر التطبيقات الإلكترونية (الأهلي نت أو BM Online)، مما يسهل على العملاء إدارة مدخراتهم دون الحاجة لزيارة الفروع.