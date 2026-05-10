قبل التأمين على السيارة.. 7 نقاط تحسم أفضل شركة بالنسبة لك

يعتبر التأمين على السيارة، أحد الحلول الجيدة للحصول تغطية مالية؛ في حالة تعرضها لأي أضرار، وهناك معايير يجب أن توضع في الاعتبار عند اختيار شركة التأمين وأفضل وثيقة تأمين على السيارة.

ويعتمد التأمين على السيارة على الاحتياجات والظروف الشخصية الخاصة التي تختلف من عميل لآخر، وكذلك المخاطر التي تتعرض لها السيارة.

معايير يجب توفرها عند اختيار شركة التأمين والوثيقة المناسبة

تأتي أولى الخطوات المهمة لاختيار شركة التأمين المناسبة، على النحو التالي:

1- التأكد من شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين، وذلك من خلال موقع هيئة الرقابة المالية.

2- قراءة الشروط والأحكام جيدًا وفهم جميع البنود قبل التوقيع، وفي حال وجود أي بند أو شيء غير واضح في الوثيقة؛ اطلب من شركة التأمين شرحه.

3- البحث عن أفضل عروض لأسعار مختلفة لأكثر من شركة تأمين، ثم المقارنة بين “البدائل المختلفة، والمميزات، والتغطية التأمينية لكل وثيقة”.

4- فهم واستيعاب جميع البنود الموجودة في الوثيقة؛ لتفادي أي ثغرات أو بنود أو شروط لا تناسب احتياجاتك.

5- تقوم الشركات بذكر جميع الحالات التي سيتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين، وهو ما يجب أن تعرفه قبل التوقيع على الوثيقة؛ حتى تكون على علم بالتعويضات التي سيتم صرفها لك، وإذا كانت هناك حالات تقوم الوثيقة بتغطيتها وأنت لست في حاجة لها؛ قم بإبلاغ الشركة، للوصول إلى اتفاق بشأن السعر.

6- توجد بعض الحالات التي لا يتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين، ويجب معرفتها قبل التوقيع؛ حتى تقرر ما إذا كان الأمر يتناسب مع احتياجاتك أم لا.

7- تُعد “نسب التحمل” من البنود الأساسية الموجودة في وثيقة تأمين السيارة، ويُقصد بنسبة التحمل: “النسبة من قيمة التعويض التي تتحملها أنت (العميل المؤمن له) في حالة وقوع حادث أو ضرر للسيارة”، فإذا كانت قيمة الأضرار “أقل من نسبة التحمل”؛ يتحملها المؤمن له كاملة، وإذا كانت قيمة الأضرار “أكبر من نسبة التحمل”؛ فيتحمل المؤمن له قيمة التحمل فقط، وتقوم الشركة بتحمل المبلغ الباقي.