العراق يكشف حقيقة وجود قوات أجنبية ومعدات عسكرية بصحراء البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، عثور القوات الأمنية العراقية على أي قوات أو معدات عسكرية خلال عمليات تفتيش نفذت في صحراء العراق، وبالأخص في مناطق كربلاء والنجف.

بدوره؛ قال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح صحفي إن ما جرى في صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف يعود إلى حادثة وقعت في 5 مارس 2026، حينما تواجدت قوة من القوات الأمنية العراقية واشتبكت مع مفارز مجهولة غير مرخصة مدعومة بغطاء جوي، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة اثنين من عناصر القوات الأمنية.

وبيّن أن القوات الأمنية واصلت تواجدها في تلك المناطق، حيث نفذت عمليات تفتيش شملت جميع قواطع العمليات، دون العثور على أي تواجد لتلك القوة أو أي معدات عسكرية.

يأتي هذا التوضيح في وقت تناولت فيه تقارير عبرية، من بينها موقع "جي فيد" وصحيفة "جيروزاليم بوست"، مزاعم بشأن وجود منشأة عسكرية إسرائيلية سرية داخل العراق يُزعم استخدامها في عمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى تدخل أمريكي لمنع السلطات العراقية من التحقيق في الموقع.