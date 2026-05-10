لازم ندي للناس حقوقها.. الوزير: أهالي قنا سلموا أراضيهم طواعية لتنفيذ القطار الكهربائي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن عدداً من أهالي محافظة قنا سلّموا أراضيهم طواعية للمساهمة في تنفيذ مشروع قومي جديد، وهو القطار الكهربائي السريع، رغم شعور بعضهم بأن التعويضات المادية أقل من القيمة المعنوية لما فقدوه من أراضٍ أو منازل أو مزارع.

وقال الوزير، خلال حديثه في فعالية بالمحافظة، إن الدولة حريصة على منح المواطنين حقوقهم كاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: لازم ندي للناس حقوقها كويس، لأن إحنا ليه هنظلمك؟ وإحنا ليه هنضرك؟.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف خدمة أهالي الصعيد بالكامل، مؤكداً وجود تكليف بأن تكون نسبة العاملين في تنفيذ المشروع من أبناء قنا لا تقل عن 90%، في إطار توفير فرص عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

