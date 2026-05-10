إجلاء 14 إسبانيًا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى مدريد

أفادت وكالة فرانس برس بإجلاء 14 إسبانيًا من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، اليوم الأحد، إلي قاعدة توريخون العسكرية قرب مدريد.

ومن المنتظر نقَل هؤلاء الأشخاص، وهم 13 من ركاب السفينة التي ظهرت على متنها إصابات بفيروس هانتا، مباشرة إلى مستشفى غوميز أولا العسكري في جنوب غرب مدريد، حيث سيخضعون للحجر الصحي ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

و بدأت الأحد في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء نحو مئة من الركاب وأفراد الطاقم من سفينة "إم في هونديوس"، بحسب وزارة الصحة الإسبانية.

وفي وقت سابق، وصلت السفينة التي رُصد فيها تفشي فيروس هانتا، إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري، قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم.