يا حبوب القلب.. معتز التوني يهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده

حرص الفنان معتز التوني على تهنئة زميله الفنان محمد ممدوح بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشره صورة تجمعهما سويًا، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: “كل سنة وأنت طيب يا حبوب القلب”.

عيد ميلاد محمد ممدوح

يحتفل الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاده، وهو من مواليد دولة الكويت، وعاش هناك لفترة ثم عاد للقاهرة وسكن بمنطقة الحلمية.

ويهوى ممدوح المصارعة، وشارك فى كثير من البطولات، وأطلق الجميع عليه اسم “تايسون” وهو اسم مصارع مشهور.

عشق الفن وفضل التمثيل بعدها وبدأ من خلال المسرح، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومن أعماله في السينما: "إبراهيم الأبيض، بيبو وبشير، الحفلة، فرش وغطا، الفيل الأزرق، ولاد رزق، شد أجزاء".

وقدم للتليفزيون "فرق توقيت، باب الخلق، سيدنا السيد، نيران صديقة، امبراطورية مين، طريقى".