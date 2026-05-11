بدون إصابة.. أبرز أسباب تورم الركبة

غالباً ما يتم تجاهل تورم الركبة في غياب أي إصابة ظاهرة، حيث يفترض الكثيرون أنه سيزول من تلقاء نفسه. مع ذلك، قد يشير التورم المتكرر إلى مشكلة كامنة تُعرف باسم انصباب الركبة، وهي حالة يتراكم فيها سائل زائد داخل مفصل الركبة أو حوله. يُعد فهم هذه المشكلة أمراً بالغ الأهمية، إذ يُمكن للكشف المبكر أن يمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد وتلف المفصل.

"عادةً لا يكون تراكم السوائل مفاجئًا؛ بل غالبًا ما يكون طريقة الجسم للإشارة إلى أن شيئًا ما داخل الركبة، سواء كان تهيجًا أو التهابًا أو حالة كامنة، يحتاج إلى عناية"، كما قال الدكتور راجيف فيرما، رئيس معهد مانيبال للعظام والمفاصل والجراحة الروبوتية والإصابات الرياضية في مستشفيات مانيبال.

انصباب الركبة



تُعرف هذه الحالة أيضاً باسم انصباب المفصل أو "تورم الركبة"، وتحدث عندما يتراكم السائل داخل تجويف المفصل، مما يجعل الركبة تبدو متضخمة ومنتفخة بشكل واضح. على الرغم من أنها تصيب الركبة في أغلب الأحيان، إلا أنها قد تحدث أيضاً في مفاصل أخرى مثل الكاحل أو المرفق أو الكتف. تشمل أعراض انصباب الركبة الشائعة ما يلي:

تورم وانتفاخ واضح

التصلب ومحدودية الحركة

ألم أثناء الانحناء أو المشي

دفء يحيط بالمكان

شعور بالضيق أو الضغط

بمرور الوقت، قد يُعيق التورم غير المعالج الأنشطة اليومية والحركة. وأضاف الدكتور فيرما: "عادةً ما يُعيق هذا التراكم الحركة الطبيعية للمفصل، وقد يُسبب مع مرور الوقت شعورًا بعدم الراحة. ومن الأعراض الشائعة: التورم، والتيبس، والشعور بالضيق أو الضغط في المفصل، وصعوبة ثني الركبة أو فردها، والألم أثناء الحركة، والشعور بالدفء حول المنطقة المصابة".

أسباب تورم الركبة بدون إصابة



هناك عدة أسباب محتملة لوجود سائل في الركبة، تتراوح من التهيج الطفيف إلى الحالات الطبية الخطيرة:

عدوى

يمكن أن تؤدي حالات مثل التهاب المفاصل الإنتاني إلى تراكم سريع للسوائل المليئة بالصديد، مما يسبب ألمًا وتورمًا شديدين.

الاضطرابات التنكسية

يُعد التهاب المفاصل العظمي سببًا رئيسيًا، حيث يؤدي التآكل والتمزق إلى حدوث التهاب وإنتاج سوائل زائدة.

الإفراط في الاستخدام

يمكن أن يؤدي الإجهاد المتكرر على الركبة - وهو أمر شائع لدى الرياضيين أو أصحاب الوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا - إلى تهيج المفصل والتسبب في التورم.

إصابة داخلية

قد تتسبب تمزقات الأربطة أو الكسور أو تلف الغضروف في حدوث نزيف داخلي أو التهاب، حتى بدون إصابة خارجية واضحة.

الأورام

على الرغم من ندرتها، إلا أن نمو الأنسجة غير الطبيعي - سواء كان حميدًا أو سرطانيًا - يمكن أن يعطل وظيفة المفصل ويؤدي إلى تراكم السوائل.

تشخيص انصباب الركبة



يُعد التشخيص الصحيح أساسياً لتحديد السبب الجذري. وعادةً ما يقوم الأطباء بما يلي:

الفحص البدني لتقييم التورم والحركة

الفحوصات التصويرية مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي

شفط مشترك (إزالة وتحليل السائل)

فحوصات الدم للكشف عن العدوى أو الالتهاب

تساعد هذه الفحوصات في تحديد ما إذا كان التورم ناتجًا عن إصابة أو عدوى أو مرض مزمن. وقال الدكتور فيرما: "في بعض الحالات، يتم إجراء بزل المفصل، حيث يُسحب سائل من الركبة ويُحلل للتحقق من وجود عدوى أو ترسبات بلورية. كما يمكن استخدام تحاليل الدم لتحديد أي حالة مرضية كامنة تساهم في الانصباب".



