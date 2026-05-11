قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر فيجي
دعاء السفر للحج مكتوب كاملا.. أفضل الأدعية المستحبة أثناء ذهابك لبيت الله الحرام
تراجع جماعي.. أسعار العملات العربية في مصر
بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
رولز رويس كولينان تظهر بتعديلات جديدة من MANSORY.. صور
فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتانا
لا وعود ولا ضمانات.. نتنياهو يكشف ما دار في محادثاته مع ترامب حول إيران
موقف محمد عبد المنعم.. الأهلي يترقب واللاعب يتمسك بأوروبا
عيد الأضحى 2026.. هل يجوز الاشتراك في شراء خروف الأضحية؟
سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر صوت قوي للتعاون والتفاهم
بينها أقل من أجرة التوك توك.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الآخيرة
نتنياهو يفتح جبهة اتهامات جديدة: الصين دعمت برنامج الصواريخ الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون إصابة.. أبرز أسباب تورم الركبة

الركبة
الركبة
هاجر هانئ

غالباً ما يتم تجاهل تورم الركبة في غياب أي إصابة ظاهرة، حيث يفترض الكثيرون أنه سيزول من تلقاء نفسه. مع ذلك، قد يشير التورم المتكرر إلى مشكلة كامنة تُعرف باسم انصباب الركبة، وهي حالة يتراكم فيها سائل زائد داخل مفصل الركبة أو حوله. يُعد فهم هذه المشكلة أمراً بالغ الأهمية، إذ يُمكن للكشف المبكر أن يمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد وتلف المفصل.

"عادةً لا يكون تراكم السوائل مفاجئًا؛ بل غالبًا ما يكون طريقة الجسم للإشارة إلى أن شيئًا ما داخل الركبة، سواء كان تهيجًا أو التهابًا أو حالة كامنة، يحتاج إلى عناية"، كما قال الدكتور راجيف فيرما، رئيس معهد مانيبال للعظام والمفاصل والجراحة الروبوتية والإصابات الرياضية في مستشفيات مانيبال.

انصباب الركبة


تُعرف هذه الحالة أيضاً باسم انصباب المفصل أو "تورم الركبة"، وتحدث عندما يتراكم السائل داخل تجويف المفصل، مما يجعل الركبة تبدو متضخمة ومنتفخة بشكل واضح. على الرغم من أنها تصيب الركبة في أغلب الأحيان، إلا أنها قد تحدث أيضاً في مفاصل أخرى مثل الكاحل أو المرفق أو الكتف. تشمل أعراض انصباب الركبة الشائعة ما يلي:

تورم وانتفاخ واضح
التصلب ومحدودية الحركة
ألم أثناء الانحناء أو المشي
دفء يحيط بالمكان
شعور بالضيق أو الضغط
بمرور الوقت، قد يُعيق التورم غير المعالج الأنشطة اليومية والحركة. وأضاف الدكتور فيرما: "عادةً ما يُعيق هذا التراكم الحركة الطبيعية للمفصل، وقد يُسبب مع مرور الوقت شعورًا بعدم الراحة. ومن الأعراض الشائعة: التورم، والتيبس، والشعور بالضيق أو الضغط في المفصل، وصعوبة ثني الركبة أو فردها، والألم أثناء الحركة، والشعور بالدفء حول المنطقة المصابة".

أسباب تورم الركبة بدون إصابة


هناك عدة أسباب محتملة لوجود سائل في الركبة، تتراوح من التهيج الطفيف إلى الحالات الطبية الخطيرة:

عدوى
يمكن أن تؤدي حالات مثل التهاب المفاصل الإنتاني إلى تراكم سريع للسوائل المليئة بالصديد، مما يسبب ألمًا وتورمًا شديدين.

الاضطرابات التنكسية
يُعد التهاب المفاصل العظمي سببًا رئيسيًا، حيث يؤدي التآكل والتمزق إلى حدوث التهاب وإنتاج سوائل زائدة.

الإفراط في الاستخدام
يمكن أن يؤدي الإجهاد المتكرر على الركبة - وهو أمر شائع لدى الرياضيين أو أصحاب الوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا - إلى تهيج المفصل والتسبب في التورم.

إصابة داخلية
قد تتسبب تمزقات الأربطة أو الكسور أو تلف الغضروف في حدوث نزيف داخلي أو التهاب، حتى بدون إصابة خارجية واضحة.

الأورام
على الرغم من ندرتها، إلا أن نمو الأنسجة غير الطبيعي - سواء كان حميدًا أو سرطانيًا - يمكن أن يعطل وظيفة المفصل ويؤدي إلى تراكم السوائل.

 تشخيص انصباب الركبة


يُعد التشخيص الصحيح أساسياً لتحديد السبب الجذري. وعادةً ما يقوم الأطباء بما يلي:

الفحص البدني لتقييم التورم والحركة
الفحوصات التصويرية مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي
شفط مشترك (إزالة وتحليل السائل)
فحوصات الدم للكشف عن العدوى أو الالتهاب
تساعد هذه الفحوصات في تحديد ما إذا كان التورم ناتجًا عن إصابة أو عدوى أو مرض مزمن. وقال الدكتور فيرما: "في بعض الحالات، يتم إجراء بزل المفصل، حيث يُسحب سائل من الركبة ويُحلل للتحقق من وجود عدوى أو ترسبات بلورية. كما يمكن استخدام تحاليل الدم لتحديد أي حالة مرضية كامنة تساهم في الانصباب".


 

الركبة تورم الركبة انصباب الركبة المفاصل أسباب تورم الركبة تشخيص انصباب الركبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

أصحاب المعاشات

لجنة برلمانية توصي بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك

استثمار فاخر.. كيف تحولت المقابر في مصر إلى سوق بملايين الجنيهات؟

مقابر الـVIP تغزو السوق .. كومباوندات فندقية لرفاهية ما بعد الموت والأسعار مفاجأة

ترشيحاتنا

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد