اقتصاد

ثبات عالمي ومحلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد عالميًا حالة من الاستقرارا النسبي خلال شهر مايو الجاري، وسط تحركات طفيفة لسعر خام الحديد، وتراجع محدود للخردة، وأيضا استقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 11 مايو 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

تراجعت أسعار الخردة 375 دولارًا / طن، مقارنة 376 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي، بانخفاض دولار واحد، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

ارتفع سعر خام الحديد إلى 110 دولارات / طن مقارنة 107 دولارات / طن سعر الأسبوع الماضي بزيادة 3 دولارات.  

واستقرت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 438 – 470 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 493 – 560 دولارا/ طن.
 

أسعار الحديد محليا 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 37444 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 11 مايو 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

