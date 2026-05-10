أول تعليق من حماس على استهداف قوات الشرطة في غزة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية-حماس أن استمرار استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم للمنظومة الشرطية في قطاع غزة، وآخرها الاغتيال الجبان الإجرامي اليوم لمدير شرطة المباحث في خانيونس جنوب قطاع غزة، هو استمرار لجرائم وإرهاب العدو ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان الفلسطيني ؛ فالاحتلال يهدف إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى، وإعاقة أي جهود للتعافي ولإعادة مظاهر الحياة الطبيعية لقطاع غزة.

وجددت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بضرورة وقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اليومية، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي.

كما دعت حماس الوسطاء كذلك العمل على تقديم الحماية والإغاثة اللازمة لشعبنا الفلسطيني.