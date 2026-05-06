أخبار العالم

بعد أنباء استشهاده.. إصابة نجل رئيس حركة حماس خلال غارة إسرائيلية

عزام خليل الحية
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، بإصابة عزام خليل الحية، نجل رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الصحابة شرق مدينة غزة، وذلك بعد تداول أنباء عن استشهاده.

وذكرت المصادر أن عزام الحية، وهو شقيق همام الحية التوأم الذي استشهد سابقًا خلال محاولة اغتيال استهدفت والده، كان متواجدًا في موقع القصف لحظة استهدافه.

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر قوله: إن نجل خليل الحية لم يكن هدفًا مباشرًا للعملية، لكنه تواجد في الموقع الذي تعرض للهجوم مساء الأربعاء.

وبالتزامن مع ذلك، أسفر القصف الإسرائيلي قرب موقف جباليا في حي الدرج وسط مدينة غزة عن مقتل المواطن حمزة الشرباصي، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بحسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن القصف استهدف منطقة مكتظة بالمارة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية جهودها لإنقاذ الجرحى، خاصة الحالات الحرجة.

وكانت غارات إسرائيلية أخرى قد استهدفت في وقت سابق تجمعًا للمواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كما شهدت مناطق متفرقة من القطاع عمليات قصف إضافية، بينها استهداف في مواصي خان يونس أدى إلى مقتل أحد ضباط الشرطة، إلى جانب سقوط مزيد من الضحايا والمصابين في غارات متفرقة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ صباح الأربعاء إلى تسعة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات الميدانية.

