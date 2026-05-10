وكيل وزارة التضامن: نظام الحج الجديد يعزز الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن ورئيس المؤسسة القومية لبعثة الحج، إن الاستعداد لموسم الحج 2026 بدأ منذ سبتمبر الماضي، تنفيذًا للبرنامج الزمني الذي وضعته المملكة العربية السعودية لتنظيم التجهيزات المبكرة لجميع البعثات.

منافسة بين الشركات لتحسين خدمات الحجاج

وأضاف أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أنه تم حجز الأراضي المخصصة في المشاعر المقدسة، وفتح باب التقديم وإجراء القرعة، مؤكدًا أن النظام الجديد يتيح منافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يخدم الحاج.



تنوع مستويات الإقامة وتحسين الخدمات

وأوضح أيمن عبد الموجود أنه تم وضع كراسة شروط لاختيار الشركات المتعاقدة، مع مراجعة دورية للفنادق واختيار الأفضل سنويًا، مشيرًا إلى أن التقييم يشمل مستويات مختلفة من الإقامة، تبدأ من الاقتصادي وحتى الخمس نجوم، مع استبعاد الفنادق غير الملتزمة بمعايير الجودة، بهدف توفير خدمات مناسبة بأسعار في متناول الجميع.