طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

طرح نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل إسم أنا مش زعلان منى من كلمات وألحان عبدالله قمر وتوزيع طه الحكيم ومهندس صوت محمد جودة .



وتقول كلمات الاغنية : انا مش زعلان مني لكن فرحان بجد أنا واللي كانوا مني صبح ما بنا حد، لا هزعل ع اللي يروح تعبت كفاية جروح والباب دايما مفتوح والعداد بيعد، اللي تخاف علي خاطره بيبقي عايزك تشقي ليل ونهار، واللي تساعده فجأة بينسي وإنت عشانه تعيش بالنار، خلي بالك دنيا صعبه تنسي حالك تبقي لعبه واللي جي يرمي السلام مش هيبني جي يهد أنا واللي كانو مني صبح مابنا حد .



وطرح مؤخرا نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان وبخاف، من كلمات وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن.

وتقول كلمات الأغنية: شايل في قلبي وجوا مني حاجات كتير وبرغم اني لسه سني مش كبير، حاسس كإني حد عنده 100 سنة وتملى أحسن كدبة عندي بقول بخير، مابحبش أحكي لحد عني وعن مشاكلي، لو جوه 100 وجع مايبنش علي شكلي، بضحك تملي وبعمل نفسي أنا، إني أقوى واحد وواقف على رجلي.

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أغنية اتنين في واحد من فيلم إيجي بست الذى يُعرض حاليا في السينمات، وهى من كلمات فضل الراوي وألحان محمود ضاضا وتوزيع هادى معمر وتوزيع وماستر نور عباس.