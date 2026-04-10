طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "وبخاف" .. فيديو

طرح نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان وبخاف، من كلمات وألحان حماده فراويلة وتوزيع حاتم محسن .

وتقول كلمات الاغنية :شايل في قلبي وجوا مني حاجات كتير وبرغم اني لسه سني مش كبير، حاسس كأني حد عنده 100سنه وتملي احسن كدبه عندي بقول بخير، مابحبش احكي لحد عني وعن مشاكلي، لو جوه 100 وجع مايبنش علي شكلي، بضحك تملي وبعمل نفسي اناا، اني اقوى واحد وواقف علي رجلي .



وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أغنية اتنين في واحد من فيلم إيجي بست الذى يُعرض حاليا في السينمات، وهى من كلمات فضل الراوي وألحان محمود ضاضا وتوزيع هادى معمر وتوزيع وماستر نور عباس.

كما طرح طارق الشيخ مؤخرا دويتو كله فيك يجمعه بالمطرب مسلم، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بينما تولى مصطفى السويفي مهمة الإنتاج والإخراج، لتخرج في صورة فنية متكاملة عكست رؤية واضحة وتعاونًا ناجحًا بين صناع العمل.

وتميزت كله فيك بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم، حيث أظهر كل منهما بصمته الفنية المميزة، ما ساهم في جذب انتباه الجمهور وتحقيق صدى إيجابي منذ طرحها.