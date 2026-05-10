هاني عادل عن هحكي عنك: التعليقات بقت رسائل حب وحنين بين ناس افترقوا

نشر الفنان هاني عادل منشورًا عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تحدث فيه عن التفاعل الكبير مع أغنيته “هحكي عنك” على موقع “يوتيوب”، مشيرًا إلى أن التعليقات على الأغنية تحولت إلى مساحة مفتوحة لمشاعر الجمهور وقصصهم الشخصية.

وقال هاني عادل إن معظم التعليقات جاءت على شكل رسائل بين أشخاص كانوا على علاقة عاطفية وانتهت، حيث يكتب البعض رسائل يوجهونها لأشخاص يتمنون أن تصل إليهم كلمات الأغنية أو يرون ما يكتبونه تحتها.

وأضاف أنه في البداية تعامل مع الأمر بشكل عادي، لكنه فوجئ بأن الظاهرة أصبحت أوسع وأكثر تأثيرًا مما توقع، معبرًا عن تمنيه لو أن هذه الرسائل تصل فعلًا إلى أصحابها في الواقع.

وتفاعل عدد من المتابعين مع حديثه، معتبرين أن الأغنية لامست مشاعرهم وفتحت بابًا لاسترجاع الذكريات والحنين لدى الكثيرين