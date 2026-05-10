مستشار بـ«القادة والأركان»: تحركات إثيوبيا والدعم السريع تهدد استقرار السودان ومصر لن تسمح بتقسيمه

أكد اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان أن هناك مصالح مشتركة تربط بين قوات الدعم السريع وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن التحركات الإثيوبية تجاه السودان تأتي في إطار ما وصفه بـ“المكايدة السياسية” ضد مصر ومحاولة التأثير على توازنات المنطقة.

قوات الدعم السريع

وأوضح كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدعم الذي تقدمه إثيوبيا لقوات الدعم السريع يسهم في تعزيز قوتها على الأرض، إلا أن مصر لن تسمح بحدوث أي سيناريو يؤدي إلى تقسيم السودان، خاصة في ظل اتفاقية الدفاع المشترك والارتباط الوثيق بين أمن البلدين.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتبنى مواقف متعنتة لأسباب سياسية، مؤكدًا أن أديس أبابا لم تُظهر حتى الآن نية حقيقية للتعاون الإقليمي بما يخدم استقرار القارة الإفريقية.

وشدد مستشار كلية القادة والأركان على أن مصر تتحرك بشكل مستمر لحماية أمنها القومي، موضحًا أن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر فقط على الحدود المباشرة، بل يمتد إلى مناطق استراتيجية ومؤثرة في محيطها الإقليمي، وعلى رأسها منطقة القرن الإفريقي والصومال.

استقرار المنطقة بأكملها

وفيما يتعلق بالتوترات الأمريكية الإيرانية، أوضح اللواء أسامة كبير أن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة، خاصة بعد رفض الولايات المتحدة بعض المطالب الإيرانية المتعلقة بالإفراج عن الأموال المجمدة، مؤكدًا أن أي تهديدات أو استهداف إيراني لدول الخليج أمر مرفوض ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.