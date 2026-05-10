مصادر: الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية.. وطهران ترفض تفكيك منشآتها النووية

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة، القول، إن إيران أرسلت رسميا “ردا متعدد الصفحات” على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وذكرت المصادر أيضا، أن “الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي”.

وأضافت المصادر، أن “الرد الإيراني لا يلبي أيضا المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب”.

ولفتت إلى أن “إيران تقترح إنهاء القتال وبدء فتح مضيق هرمز تدريجيا؛ تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي”.

وزادت المصادر: "إيران تقترح ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا.

وواصلت المصادر: "الرد الإيراني يطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول؛ في حال فشلت المفاوضات.

وأكملت المصادر: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم؛ بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما.

وإختتمت المصادر تصريحاتها، أن “الرد الإيراني يرفض تفكيك المنشآت النووية”.