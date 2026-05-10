مساعد وزير الداخلية الأسبق: نظام أمني متكامل داخل المدارس ضرورة في العام الدراسي الجديد

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة التربية والتعليم تمتلك كيانات وخططًا قائمة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام شامل داخل المدارس يشمل تغطية المدارس بكاميرات مراقبة، إلى جانب حسن اختيار القيادات، من شأنه أن يمنع تكرار الوقائع السلبية التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اتجاهًا مع بداية العام الدراسي الجديد لوضع آلية أمنية متكاملة داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة، لافتًا إلى أهمية اختيار قيادات المدارس وفق ضوابط واضحة، إلى جانب وجود مشرفين متخصصين لضمان حماية الأطفال.

وشدد على أهمية دور الأسرة في ضبط سلوك الطلاب، موضحًا أن الطفل الذي يعيش في أسرة تعاني من انفصال أو مشكلات بين الزوجين قد لا يتحدث عن تعرضه للعنف أو التنمر، مؤكدًا أن الطفل هو "مشروع حياة" للأب والأم، ولا يجب إهماله، مع ضرورة الاهتمام بالتربية السليمة.

وأشار إلى أن تطبيق الكاميرات داخل المدارس أصبح أمرًا ممكنًا وسهل التنفيذ، خاصة مع انخفاض تكلفتها، موضحًا أن وزارة الداخلية قادرة على توفيرها ودعم هذا التوجه لتعزيز الأمن داخل المدارس.