الإشراف العام
أخبار العالم

انتشال رفات الجندي الأمريكي المفقود خلال مناورات عسكرية في المغرب

هاجر رزق

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، بانتشال الجيش الأمريكي لرفات جندي فُقد خلال مناورات عسكرية في المغرب قبل أسبوع، من مياه المحيط الأطلسي، فيما لا تزال فرق عسكرية تواصل البحث عن جندي ثانٍ مفقود.

و تعود الرفات التي تم العثور عليها للملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور، وهو ضابط مدفعية دفاع جوي من الكتيبة 14A، يبلغ من العمر 27 عامًا، وكان أحد جنديين أمريكيين سقطا من منحدر خلال رحلة ترفيهية في المغرب خارج أوقات الخدمة.


 

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن فريق بحث مغربي عثر على الجندي في المياه على طول الشاطئ في حوالي الساعة 8:55 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 9 مايو، على بعد ميل واحد تقريبًا من المكان الذي دخل فيه الجنديان إلى المحيط.


 

وأشار الجيش المغربي إلى أن الحادث وقع قرب منطقة تدريب كاب درعة خارج مدينة طانطان، وهي منطقة تضم جبالًا وصحراء وسهولًا شبه صحراوية.


 

وأدت عملية الفقدان إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة شارك فيها أكثر من 600 فرد من الولايات المتحدة والمغرب وشركاء عسكريين آخرين، باستخدام فرقاطات وسفن ومروحيات وطائرات مسيّرة.


 

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة أسوشيتد برس، إن جهود البحث ستستمر عن الجندي الثاني المفقود، مشيرًا إلى أن وحدة أمريكية بقيت في المغرب بعد انتهاء المناورات لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ.


 

وأضاف أن الجندي كان ضمن بطارية تشارلي، الكتيبة الخامسة، فوج المدفعية المضادة للطائرات الرابع، قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش العاشر، جيش الولايات المتحدة في أوروبا وإفريقيا.


 

وأوضح الجيش الأمريكي أن الجنديين أُبلِغ عن فقدانهما في 2 مايو بعد مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي"، وهي مناورات عسكرية متعددة الجنسيات تقام سنويًا في المغرب.

