مصرع شاب على يد زميله بطعنات في المحلة

شهدت منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية مصرع شاب علي يد زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة "مطواة" بسبب خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب "محمد .ا" 28 سنة وشهرته بيجو طعنا علي يد زميله بسبب خلافات سابقة بمنطقة ابو شاهين بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.