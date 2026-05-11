ثبات عالمي ومحلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 موديل 2026؟
سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي
ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني
آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة
بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق
مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة
برشلونة يفوز على ريال مدريد بثنائية ويتوج بلقب الدوري الإسباني
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعة اليوم
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة

رنا أشرف

مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الحالية، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، نائب مدير المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، مؤكدة أن مصر بدأت فعليًا الدخول في موجة حارة تستمر لعدة أيام، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات خاصة على القاهرة ومحافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح واضطراب محدود في الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

موجة حارة على مدار الأسبوع 

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، نائب مدير المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن البلاد بدأت بالفعل الدخول في موجة حارة تستمر على مدار الأسبوع الجاري وتمتد أيضًا إلى الأسبوع المقبل، موضحة أن الارتفاعات التدريجية في درجات الحرارة بدأت بشكل ملحوظ منذ اليوم، حيث سجلت القاهرة 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار وسط أجواء حارة.

ذروة الأرتفاع يوم الثلاثاء

وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة غدًا 34 درجة مئوية، بينما تشهد البلاد ذروة الارتفاعات يوم الثلاثاء المقبل مع وصول الحرارة إلى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 41 و42 درجة مئوية.

وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بداية من الأربعاء وحتى الخميس، لتتراوح العظمى على القاهرة بين 33 و34 درجة مئوية، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية على القاهرة، بينما قد تصل إلى 44 درجة بجنوب البلاد.

وأكدت أن الهيئة تتابع الخرائط الجوية والتغيرات المناخية بشكل يومي وعلى مدار الساعة، من أجل تحديث النشرات الجوية وإصدار التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة أولًا بأول، خاصة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت شاكر إلى أن المواطنين بدأوا بالفعل الشعور بالأجواء الربيعية المستقرة، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى، لافتة إلى أن الطقس خلال فترات الليل سيظل معتدلًا ويميل للبرودة نسبيًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لكنه لن يستدعي العودة إلى ارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى.

وأضافت أن الأجواء الحالية تسمح بارتداء الملابس الصيفية وتخفيف الملابس بشكل آمن سواء خلال النهار أو الليل، مع مراعاة الأطفال وضرورة التدرج في تخفيف ملابسهم لحين استقرار الارتفاعات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بحالة الرياح، أوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن نشاط الرياح المصاحب لارتفاع درجات الحرارة يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس، إلا أن سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار يظل العامل الرئيسي في الشعور بارتفاع الحرارة.

كما لفتت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تتراوح حالة البحر بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف، بينما تبقى الأجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر دون تأثير على حركة الطرق أو المرور.

مى كساب واوكا
