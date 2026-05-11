دعمًا للتنمية المستدامة.. دورة متخصصة بجامعة عين شمس في تقييم الأثر البيئي للمشروعات

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن إطلاق دورة تدريبية احترافية بنظام التعلم عن بُعد (Online) بعنوان "دورة تقييم الأثر البيئي للمشروعات"، والتي تأتي بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية الواردة في قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

.أوضحت أ.د سهام أحمد عميدة الكلية أن الدورة ​تركز على تمكين المتدربين من إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي بكفاءة عالية، واكتساب مهارات تحليل التأثيرات البيئية للمشروعات باستخدام أدوات متقدمة مثل (Leopold Matrix).

وأضافت عميدة الكلية أن الدورة تغطي عدة محاور رئيسية تشمل" الإطار التشريعي والتنظيمي" ودور جهاز شؤون البيئة (EEAA) وتصنيفات المشروعات (A, B, C).

​خطة الإدارة البيئية (EMP): وتشمل خطط التخفيف، برامج الرصد، وخطط الطوارئ ، بالإضافة إلى الجانب التطبيقي"ويشمل التدريب على هيكلة التقارير، تحليل البدائل، وإدارة المخاطر من خلال ورش عمل وحالات دراسية واقعية.

جدير بالذكر أن الدورة ​تستهدف شريحة واسعة من المهنيين والأكاديميين، بمن فيهم ،​الاستشاريون البيئيون والمهندسون، ومسئولو البيئة في الجهات الحكومية والشركات،​العاملون في مشروعات التنمية والمقاولات وطلاب الدراسات العليا والمهتمون بالشأن البيئي.

​تتميز الدورة بتقديم محتوى علمي دقيق وتدريب عملي على يد نخبة من الخبراء الأكاديميين واستشاريين معتمدين لدى جهاز شؤون البيئة المصري. كما يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة، بالإضافة إلى ملفات وقوالب جاهزة للإستخدام المهني.