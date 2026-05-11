بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق

تمكنت الأجهزة المعنية في مدينة السادات في محافظة المنوفية من الإمساك بالنسناس الهارب منذ 10 ايام.

وتم تسليم النسناس إلى مستشفى كليه الطب البيطري جامعة مدينة السادات لفحصه وتوقيع الكشف البيطرى عليه.

وأكد مصدر، أن النسناس يعانى بعض من الإصابات وايداعه بفندق الحيوانات الاليفة بمستشفى كليه الطب البيطري التعليمى جامعة مدينة السادات.

وتم الضبط من خلال فريق عمل الادارة البيطريه بالسادات بالتعاون مع جهاز مدينة السادات بتوجيهات من الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية وكان فريق الضبط بقياده الدكتور حامد برهومه رئيس قسم الصحه والتفيش بإدارة السادات البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالسادات، أن النسناس كان بحوزة أحد الأشخاص وهرب منه وانطلق في شوارع مدينة السادات نظرا لطبيعة المدينة.