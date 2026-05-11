ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

الاستفهام عن ما هو سبب نزول آية الكرسي ؟ يعد أحد الأسرار الخفية عن الكثير من الناس، والتي تنبع أهميتها من فضل آية الكرسي العظيم ، حيث إنها إحدى آيات سورة البقرة وهي سيدة آيات سورة البقرة، التي ورد الحث على اغتنامها بشكل خاص في كثير من نصوص السنة النبوية الشريفة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقراءتها سواء بعد كل صلاة أو في أذكار الصباح والمساء، وعن ما هو سبب نزول آية الكرسي تدور الاستفهامات الملحة، لعلها تحمل معها مفتاحًا لبوابات الخير والرزق والبركة.

ما هو سبب نزول آية الكرسي

ورد في الأثرِ عن سبب نزول آية الكرسي أنّ موسى -عليه السلام- سأل الملائكة الكرام: هل ينامُ الله؟ فأوحى الله -تعالى- إلى الملائكة بأن يؤرقوه ثلاثًا، ولا يتركوه لينام، ففعلوا ذلك، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروه من أن يكسرهما.

وجعل -عليه السلام- ينعس وهما كلّ واحدة في يد له، فكان ينعس ثم ينتبه، ثم ينعس وينتبه، حتى نعس نعسة وضرب كل واحدة بالأخرى فكسرهما، وهذا إنما كان مثلًا ضربه الله -عز وجل-، ليبين لعباده أن كذلك السماوات والأرض في يديه.

وقد قيل إن بني إسرائيل هم الذين سألوا النبي موسى -عليه السلام- عن إن كان الله ينام أو لا، فضرب الله هذا المثل ليبينَ له الحكمة، فلو كانَ الله -تعالى- ينام لسقطت السماوات والأرض وهلكت كما الزجاجتانِ.

ما هي آية الكرسي

ورد أنه تعدُّ آية الكرسي من أعظم الآيات في كتاب الله، إذ كل ما فيها متعلق بالذات الإلهية العليّا وناطقة بربوبيته تعالى، وألوهيته وأسمائه وصفاته الدالّة على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه ، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة في القرآن الكريم، لها أهمية كبيرة عند المسلمين، وهي: «اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

تفسير آية الكرسي