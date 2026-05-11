الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حقيقة دخول فراس إبراهيم العناية المركزة في دمشق

الفنان السوري فراس إبراهيم
أوركيد سامي

شهدت صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي تشعل مواقع التواصل أثار خبر دخول الفنان السوري فراس إبراهيم إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في دمشق حالة واسعة من القلق بين جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهره مستلقياً على سرير داخل المستشفى، مرفقة بتعليقات تزعم تعرضه لوعكة صحية خطيرة.

 وتداولت صفحات فنية وحسابات على منصات التواصل الصورة بشكل واسع، وسط رسائل دعاء وتمنيات بالشفاء العاجل للفنان السوري، ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول حقيقة حالته الصحية، خاصة مع سرعة انتشار الأخبار المتعلقة بالمشاهير عبر الفضاء الرقمي. 

لكن الفنان السوري خرج سريعاً عن صمته ليضع حداً للشائعات المتداولة، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله غير صحيح تماماً، وأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أزمة صحية كما أشيع. 

ونشر فراس إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” الصورة المتداولة التي أثارت الجدل، موضحاً أنها صورة مفبركة تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع بأي صلة. كما أرفق منشوره بصورة حديثة التقطها داخل منزله، ظهر فيها بصحة جيدة، في محاولة لطمأنة جمهوره ووضع حد لحالة الجدل. 

وقال الفنان في منشوره إن عدداً كبيراً من أصدقائه تواصلوا معه للاطمئنان على صحته بعد انتشار تلك الأخبار، مضيفاً أنه بخير تماماً والحمد لله، ولا يعاني من أي عارض صحي.

 وأشار إلى أن الصورة المنتشرة جرى إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف نشر الشائعات وإثارة البلبلة. ولاقى توضيح الفنان تفاعلاً واسعاً من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، إذ عبّر كثيرون عن سعادتهم بظهوره بصحة جيدة،

 فيما انتقد آخرون تنامي ظاهرة تزييف الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في نشر أخبار كاذبة تمس حياة الفنانين والمشاهير. وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة المحتوى المضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على إنتاج صور ومقاطع تبدو واقعية إلى حد كبير، ما يفتح الباب أمام انتشار الشائعات بسرعة كبيرة قبل التحقق من صحتها. ويُعد فراس إبراهيم من أبرز الفنانين السوريين الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما السورية والعربية، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، إلى جانب نشاطه في مجالات الإنتاج والإخراج الفني.

