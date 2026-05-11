الرئيس السيسي يتوجه إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام 2026 بنيروبي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي ١١ و١٢ مايو ٢٠٢٦.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، حيث تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.