الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة بالإسكندرية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.. فيديو

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب الرئيس الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.

وقد التقط عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية صورا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تجولهما على كورنيش الإسكندرية عقب افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

استشاري مناعة يكشف حقيقة فيروس هانتا: ليس وباءً جديدًا.. والذعر سببه الشائعات



مع تصاعد الحديث عالميًا عن فيروس "هانتا"، حسم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الجدل حول خطورته، مؤكدًا أن الفيروس ليس جديدًا، بل معروف منذ سنوات، لكن ظهوره في بؤر محدودة مثل السفن أو الأماكن المغلقة الملوثة بالقوارض هو ما يعيد تسليط الضوء عليه.

فيروس قديم.. لكنه يحتاج لبيئة محددة



وأوضح الحداد أن فيروس هانتا ينتقل أساسًا عبر أنواع معينة من الفئران الحاملة للمرض، من خلال البول أو الفضلات أو الإفرازات الجافة التي قد يستنشقها الإنسان في أماكن سيئة التهوية.

مصر بلد الأمن والأمان.. لقطات مميزة لـ ماكرون وزوجته بشوارع الإسكندرية



انتشرت خلال الساعات الماضية لقطات مميزة من تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بمدينة الإسكندرية، حيث حرص في الصباح على ممارسة رياضة الجري، وبعد ذلك التقط بعض الصور مع المواطنين في الشوارع، في لفتة تعبر عن أن مصر بلد الأمن والأمان.



ونشرت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل مقطع فيديو متداول، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الجري في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية وسط المواطنين.



الزمالك يتعثر أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. تحليل فني للمواجهة



تحدث الناقد الرياضي عمر سرحان عن خسارة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن المباراة كانت قوية وشهدت ظروفًا صعبة على الفريق الأبيض في الجزائر.

خسارة بهدف رغم أداء قوي

قال “سرحان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن الزمالك قدم مباراة جيدة وظهر بشكل قوي من الناحية الفنية والبدنية، لكنه لم ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية، رغم توقعات قبل اللقاء كانت تشير لإمكانية تحقيق الفوز أو التعادل.

الدواجن هترخص 10%.. مفاجأة سارة للمواطنين قبل العيد

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات في أسعار الدواجن البيضاء الحية، ووصلت في بعض المناطق لأكثر من 100 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل هل الأسعار ستخفض خلال الفترة المقبلة أم سترتفع، وما حقيقة الفيديو المنتشر بخصوص الدواجن النافقة.



وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن الفترة المقبلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيكون هناك انخفاضات في الأسعار بنسبة 10%، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.



الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة حارة بدأت بالفعل وتستمر طوال الأسبوع، مع زيادة يومية في درجات الحرارة على معظم المحافظات.



القاهرة تسجل 33 درجة اليوم

وأوضحت "غانم"، في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 33 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع الحرارة إلى 35 و36 درجة خلال الأيام المقبلة.

اقتصادي: العالم لن يخلو من الأزمات.. وعلى الحكومات التعامل معها بواقعية

أكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن العالم لن يخلو من الأزمات، وأن الأزمة الحالية لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن على الحكومات التعامل معها بواقعية، وأن يدرك الجميع أن العالم ليس في حالة رفاهية دائمة، ولذلك يجب على كل دولة حشد مواردها لمواجهة التحديات المختلفة.



وقال الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وسارة سامي، إن الأزمة الحالية تعد أزمة طاقة مربكة، موضحًا أنها ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن شهد العالم أزمات مماثلة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك خلال حرب أكتوبر 1973، إلى جانب أزمات الطاقة التي شهدتها السبعينيات والحرب العراقية.

الزراعة تعلن مفاجأة للمواطنين بخصوص أسعار الأضاحي

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة بدأت منذ عدة أشهر الاستعداد لـ عيد الأضحى المبارك، عبر قواعد بيانات دقيقة لحصر الإنتاج المحلي من اللحوم وتحديد الفجوة التي يتم تغطيتها بالاستيراد، سواء من الرؤوس الحية للذبح الفوري أو للتربية والتسمين، إضافة إلى اللحوم المبردة والمجمدة.

وأوضح سليمان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسواق المحلية ستشهد توافر كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تنوعًا في الأسعار يناسب مختلف الفئات، مؤكدًا أن المعروض يغطي جميع الأذواق والرغبات خلال موسم العيد.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 10 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.74 جنيه

سعر الشراء: 52.64 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.16 جنيه

سعر الشراء: 62.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.91 جنيه

سعر الشراء: 71.74 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.06 جنيه

سعر الشراء: 14.03 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.24 جنيه

سعر الشراء: 171.85 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6021 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7025 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8029 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56200 جنيه.