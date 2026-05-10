الدواجن هترخص 10%.. مفاجأة سارة للمواطنين قبل العيد

البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات في أسعار الدواجن البيضاء الحية، ووصلت في بعض المناطق لأكثر من 100 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل هل الأسعار ستخفض خلال الفترة المقبلة أم سترتفع، وما حقيقة الفيديو المنتشر بخصوص الدواجن النافقة.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن الفترة المقبلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيكون هناك انخفاضات في الأسعار بنسبة 10%، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مباحث التموين تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كميات كبيرة من الدواجن النافقة، والتي قيل إنها من محافظة الجيزة، أثار حالة من الجدل.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواجن النافقة يتم التخلص منها من خلال وحدات المخلفات، حيث تُستخدم في إنتاج البروتين السمكي، مؤكدًا أن هذه الدواجن لا تُطرح للمواطنين كما أُشيع، ولا يتم بيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن لكل سلعة مدة صلاحية محددة، موضحا أن هياكل الدواجن لها صلاحية تصل إلى 3 أيام فقط، ولا يجوز تناولها بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن بيع الدواجن الحية بهذه الطريقة العشوائية يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتحمل أعباء كبيرة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح أن الدواجن آمنة بنسبة 100% إذا تم تداولها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين الدواجن السليمة وغير الآمنة، ولذلك فهو يؤيد تداول الدواجن المجمدة لأنها أفضل وأكثر أمانًا من الدواجن الحية.

وكشف أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المجمدة، مطالبًا بتطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن التداول العشوائي للدواجن الحية يتسبب في أضرار ومشكلات صحية.

وتابع: «نحن الدولة الوحيدة التي لا تزال تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية»، موضحًا أنه منذ عام 2009 لا يتم إصدار تراخيص لمحال بيع الدواجن الحية، مطالبًا بمنع بيعها بشكل نهائي.

وحسم سامح السيد، اللغط المثار حول هياكل الدواجن، موضحًا المواصفات القياسية والضوابط الصارمة التي تحكم تداولها.

وصحح “السيد”، المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أن هياكل الدواجن تختلف تمامًا عن الأرجل؛ فالهياكل هي الناتج عن عملية تشفية الدجاج، بينما الأرجل منتج آخر له فوائد طبية وتجميلية، وتطلب الصين استيراده بكميات مفتوحة لاستخراج الكولاجين.

وفجر رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مفاجأة بشأن مدة صلاحية الهياكل، مؤكدًا أنها تصلح للاستهلاك الآدمي ولكن بمدة صلاحية لا تتجاوز 3 أيام فقط كمنتج مبرد، محذرًا من شراء الهياكل المجمدة التي تباع بشكل عشوائي في الأسواق، معقبًا: "المواصفة القياسية ألزمت المجازر بصلاحية الأيام الثلاثة حفاظًا على الصحة العامة، وأي تجميد لها خارج المجازر المعتمدة يعد مخالفة للقانون".

وأوضح أن المجازر الآلية ونصف الآلية تستخدم تكنولوجيا متطورة تسمى "النزع الديناميكي" عبر ماكينات ألمانية وأوروبية يتخطى سعرها 100 ألف دولار، وتعمل هذه الماكينات على فصل بقايا اللحم عن العظم بطريقة آلية تمامًا دون تدخل بشري، ليدخل اللحم الناتج في صناعات المصنعات وفقًا للمواصفات القياسية الأوروبية.

ووجه رسالة طمأنة وتوعية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الشراء من مصادر موثوقة ويجب أن يكون المنتج داخل كيس مدون عليه رقم القرار الوزاري وتاريخ الصلاحية والانتهاء، علاوة على تجنب شراء الهياكل من الأسواق التي تجمعها وتجمدها بطريقة غير قانونية، فضلا عن التأكد من الطزاجة، موضحًا أن الهيكل الذي يذبح أمام المستهلك في المحلات آمن تمامًا، شريطة طهيه واستهلاكه خلال 72 ساعة.

وشدد على أن الدولة تفرض رقابة صارمة على المجازر لضمان وصول منتج آمن للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الوعي بطرق التداول الصحيحة هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.
 

