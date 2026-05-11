الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بالقداس الإلهي برعاية سيدة مصر بفرنسا| صور

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وسيامة شمامسة جدد، بكنيسة سيدة مصر، بباريس.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوي رسمي، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة.

وفي سياق آخر، شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق أيضًا، في صلاة القداس الإلهي التي كتبها غبطة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة المونسينيور لوران أولريش، رئيس أساقفة باريس، وعدد من بطاركة الكنائس الشرقية.

واختُتم اليوم بلقاء استقبال جمع المشاركين، في أجواء عكست روح الشركة الكنسية.