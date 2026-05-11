مناقشة خدمات المواطنين والمبادرات المجتمعية في الاجتماع الشهري للهيئة البرلمانية بالإسماعيلية



شهد مقر حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، انعقاد الاجتماع الشهري للهيئة البرلمانية للحزب، بمشاركة النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، وذلك برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور وائل عبد العزيز أمين التنظيم، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.



وشارك في الاجتماع كل من النائب سامي سليم، والنائب موسى خالد، والنائبة ماري جمال.

كما شهد اللقاء حضور النائب محمد الصافي، حيث رحب أعضاء الهيئة البرلمانية بمشاركته، مؤكدين أن التعاون بين نواب المحافظة يعكس حرص الجميع على توحيد الجهود لخدمة أهالي الإسماعيلية وتحقيق مطالب المواطنين.



وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والقضايا الحيوية التي تمس المواطنين بمختلف دوائر المحافظة، حيث استعرض النواب أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الشارع الإسماعيلي، تمهيدًا لعرضها على الجهات التنفيذية المختصة والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما ناقش الاجتماع خطة الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يعتزم الحزب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز التواجد الميداني بين المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.



وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حماد موسى حماد أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تواصل التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية داخل المحافظة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أهالي الإسماعيلية، مشددًا على أن «مصلحة المواطن ستظل البوصلة الأساسية لتحركات الحزب ونوابه خلال المرحلة المقبلة».