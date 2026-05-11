محافظ الغربية يكثف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة تُسفر عن تحرير 42 محضرًا

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة على مخابز الخبز البلدي المدعم بعدد من القرى والمراكز، لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

ففي قرى منشية الفرستق وكفر يعقوب وكفر الباجة بمركز كفر الزيات، أسفرت الحملات عن تحرير محاضر نقص وزن بواقع 19 و12 و9 جرامات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، بينما تبين عدم وجود مخالفات بعدد من المخابز. كما تم فحص شكوى خاصة بمخبز مغلق بقرية منشية الفرستق، وتبين العمل على إنهاء إجراءات تشغيله مع تدعيم القرية بالخبز من المخابز المجاورة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 6 محاضر، ليبلغ إجمالي المحاضر بنطاق الحملة 10 محاضر.

وفي بندر المحلة تم تحرير 11 محضرًا، وفي مركز قطور 12 محضرًا، وفي مركز زفتى 9 محاضر متنوعة ما بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم استخراج بون، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 42 محضرًا، مع استمرار الحملات اليومية لضبط منظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق أهالينا.