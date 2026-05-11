مستشفيات شفاء الأورمان تقدم أكثر من 182 ألف جلسة علاج كيماوي بالمجان خلال 10 سنوات

أعلنت مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر عن نجاحها في تقديم 182 ألفًا و656 جلسة علاج كيماوي بالمجان لمرضى الأورام السرطانية وذلك خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2026، في إطار رسالتها الإنسانية والطبية لدعم مرضى السرطان بمحافظات الصعيد وتوفير أحدث سبل العلاج المجاني وفق أعلى المعايير الطبية العالمية

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية داخل المستشفى، إلى جانب الاعتماد على أحدث بروتوكولات العلاج والأجهزة الطبية المتطورة بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى بالمجان

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان إن المستشفى منذ افتتاحها أصبحت واحدة من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام بصعيد مصر، حيث تستقبل آلاف المرضى سنويًا من مختلف المحافظات، وتوفر لهم رحلة علاج متكاملة دون تحميلهم أي أعباء مادية

وأشار إلى أن خدمات مستشفيات شفاء الأورمان لا تقتصر على جلسات العلاج الكيماوي فقط بل تشمل أيضًا العلاج الإشعاعي والعمليات الجراحية الدقيقة والتحاليل والأشعة، والرعاية المركزة والدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم في إطار منظومة علاجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وتحقيق أفضل نتائج علاجية ممكنة

وأضاف أن استمرار تقديم هذه الخدمات المجانية يأتي بفضل دعم أهل الخير والمتبرعين، الذين يساهمون بشكل دائم في مساندة مرضى السرطان داخل أكبر مستشفى لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر.

وتواصل مستشفيات شفاء الأورمان جهودها لتطوير خدماتها الطبية والتوسع في تقديم الرعاية الصحية المجانية، بما يساهم في تخفيف معاناة مرضى الأورام وتقديم خدمة طبية تليق بأهالي الصعيد ومحافظات الجمهورية المختلفة

