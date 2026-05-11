إشعال نار الفتن.. مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

وجه محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني كلمة باللغة العربية إلى العرب والمسملين حذرهم فيها من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل الهادف لإشعال الفتن بين دولهم وبسط هيمنتها على أوطانهم.

وكتب المستشار محسن رضائي باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس": "‏أيها العرب والمسلمون! إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم".





وأضاف: "إن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوز حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة".





و على صعيد أخر، نفذت إيران حكم الإعدام على رجل أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ما أفادت به وكالة ميزان ⁠الإيرانية.







وبحسب ‌الوكالة، يدعى المتهم المذكور عرفان شكورزاده، و يعمل في ‌منظمة ⁠علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، مضيفة أنه قدم معلومات ⁠علمية ‌سرية لأجهزة ⁠مخابرات أجنبية.





وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن الرجل "شغل منصباً في وحدة دفاع مدني ضمن منظمة مهمة، واستغل صلاحياته لجمع معلومات ونقلها إلى الموساد".





وأضافت الوكالة ، أن المحكمة العليا أيّدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وتم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.