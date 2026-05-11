وزير الدفاع الأمريكي ينتقد تصريحات سيناتور ديمقراطي بشأن استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية

انتقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ، تصريحات السيناتور الديمقراطي مارك كيلي والتي زعم فيها أن مخزون الذخائر الأمريكية قد استنزف بشكل كبير.

ووصف هيجسيث - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - تصريحات كيلي بـ"الكاذبة" و"الساذجة"، كما أشار إلى أنه يثير الجدل مجددًا على شاشة التلفزيون حول إحاطة سرية تلقاها من البنتاجون.

وأوضح أن البنتاجون سيراجع ما إذا كان كيلي قد انتهك القسم بالحديث عن إحاطة سرية.

وقد انتقد كيلي باستمرار افتقار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خطة عندما شُنت أولى الضربات ضد إيران ابتداءً من 28 فبراير الماضي وحتى 8 أبريل.