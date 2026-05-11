القومي للمرأة بأسيوط يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة لتمكينهن اقتصاديًا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في التنمية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل تساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تحقق لهن دخلًا مستدامًا وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسرة.

وأشار المحافظ إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، برئاسة الدكتورة مروة ممدوح كدواني، نظم ورشة تدريبية على أعمال الخياطة للسيدات والفتيات بمشغل فرع المجلس بقرية الأطاولة التابعة لمركز الفتح، وذلك خلال شهري أبريل ومايو 2026.

وأوضح محافظ أسيوط أن الورشة استهدفت تدريب 15 سيدة وفتاة في إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال إكسابهن مهارات عملية في مجال الخياطة تؤهلهن لإقامة مشروعات متناهية الصغر، بما يفتح أمامهن فرصًا جديدة للعمل والإنتاج ويعزز قدرتهن على دعم أسرهن وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأضاف المحافظ أن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وتنمية قدرات المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيدًا بالدور الفاعل للمجلس القومي للمرأة في تنفيذ برامج تدريبية متنوعة داخل المشاغل والوحدات الإنتاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، للتوسع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر إنتاجًا واستقرارًا.