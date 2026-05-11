مصادر : مد ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل حتى منتصف الليل خلال أسابيع

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أن مواعيد التشغيل الحالية لمونوريل شرق النيل تمتد من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً، وذلك كمرحلة أولية عقب افتتاح المرحلة الأولى أمام جمهور الركاب.

وأضافت المصادر، في تصريحات لموقع صدى البلد، أنه من المقرر مد ساعات التشغيل تدريجيًا لتصل إلى الساعة 12 منتصف الليل، على غرار مواعيد تشغيل مترو الأنفاق، متوقعة تطبيق ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين من بدء التشغيل الكامل للمشروع.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تستهدف زيادة ساعات التشغيل بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال على المونوريل، خاصة مع ربطه بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمته لعدد كبير من المناطق السكنية والتعليمية والإدارية.

التشغيل التجريبي بالركاب

ويأتي ذلك بالتزامن مع التشغيل التجريبي بالركاب للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إتاحة استخدامه مجانًا لمدة 3 أيام متتالية للجمهور.

ويتميز المونوريل بأنه يعمل بدون سائق، مع زمن تقاطر يصل إلى 3 دقائق، ومن المخطط تقليله إلى 90 ثانية مستقبلًا مع زيادة الطلب، كما يضم أبوابًا زجاجية عازلة على الأرصفة للحفاظ على سلامة الركاب، إلى جانب شاشات ذكية داخل العربات ومناطق مخصصة لذوي الهمم.

ويرتبط المشروع بعدد من وسائل النقل الجماعي، من بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما يخدم مناطق حيوية تشمل مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، إضافة إلى الجامعات والمستشفيات والحي الحكومي وحي المال والأعمال.