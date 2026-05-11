قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يشهد اتفاقًا مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل المنافذ التموينية إلى "CARRY ON"
رئيس لبنان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات الأمنية ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير النقل: توجيهات رئاسية بعدم تضرر أي مواطن من المشروعات القومية وصرف التعويضات العادلة
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصادر : مد ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل حتى منتصف الليل خلال أسابيع

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أن مواعيد التشغيل الحالية لمونوريل شرق النيل تمتد من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً، وذلك كمرحلة أولية عقب افتتاح المرحلة الأولى أمام جمهور الركاب.

وأضافت المصادر، في تصريحات لموقع صدى البلد، أنه من المقرر مد ساعات التشغيل تدريجيًا لتصل إلى الساعة 12 منتصف الليل، على غرار مواعيد تشغيل مترو الأنفاق، متوقعة تطبيق ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين من بدء التشغيل الكامل للمشروع.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تستهدف زيادة ساعات التشغيل بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال على المونوريل، خاصة مع ربطه بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمته لعدد كبير من المناطق السكنية والتعليمية والإدارية.

التشغيل التجريبي بالركاب

ويأتي ذلك بالتزامن مع التشغيل التجريبي بالركاب للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إتاحة استخدامه مجانًا لمدة 3 أيام متتالية للجمهور.

ويتميز المونوريل بأنه يعمل بدون سائق، مع زمن تقاطر يصل إلى 3 دقائق، ومن المخطط تقليله إلى 90 ثانية مستقبلًا مع زيادة الطلب، كما يضم أبوابًا زجاجية عازلة على الأرصفة للحفاظ على سلامة الركاب، إلى جانب شاشات ذكية داخل العربات ومناطق مخصصة لذوي الهمم.

ويرتبط المشروع بعدد من وسائل النقل الجماعي، من بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما يخدم مناطق حيوية تشمل مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، إضافة إلى الجامعات والمستشفيات والحي الحكومي وحي المال والأعمال.

الهيئة القومية للأنفاق مونوريل شرق النيل جمهور الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد