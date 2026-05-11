أكثر من 15 غارة إسرائيلية تستهدف البلدات جنوبي لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الجنوب اللبناني شهد تصعيدًا ميدانيًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية عبر الطيران الحربي والمسيّر، استهدفت بلدات عدة بلدات في قضاء النبطية والقطاعين الأوسط والشرقي من الجنوب اللبناني.

وأوضح سنجاب أن الغارات تركزت على بلدات كفر رمان وكفر جوز، إضافة إلى استهداف بلدات شمال نهر الليطاني، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال أصدر إنذارات بإخلاء عدد من البلدات في الجنوب والبقاع الشرقي، بينها مشغرة وزلايا، للمرة الثانية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن التصعيد الميداني يتزامن مع تحركات سياسية، أبرزها وصول السفير سيمون كرم تمهيدًا لجولة مفاوضات مرتقبة في واشنطن الخميس المقبل، ضمن مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.